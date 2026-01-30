10:40  30 січня
На Одещині жінка ледь не потонула в лимані, рятуючи свого собаку
09:36  30 січня
Після 9 днів без світла: у Києві сусіди посварилися через зарядку електрокара з вікна
08:19  30 січня
Смертельне полювання на Закарпатті: 40-річний чоловік помер від поранення
UA | RU
UA | RU
30 січня 2026, 10:18

Готували теракти у центрі Одеси: СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ

30 січня 2026, 10:18
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ запобігла новим терактам в Одесі. Затримані троє агентів ФСБ, які готували підриви авто і помешкань українських воїнів та їхніх сімей

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Теракти мали відбутися через дистанційну активацію саморобних бомб. У такий спосіб росіяни сподівалися не тільки ліквідувати військових, а й поширити панічні настрої серед цивільних.

Основними "цілями" російської агентури були спецпризначенці СБУ та військові ЗСУ, які залучені до бойових дій на південному фронті. Спочатку фігуранти тривалий час відстежували місця проживання українських оборонців та паркування їхніх авто.

Згодом агенти отримали від ФСБ координати схрону, з якого забрали два саморобні вибухівки. Обидві бомби зловмисники планували закласти біля входу в квартиру двох військовослужбовців Сил оборони.

Потім терористи мали забрати зі схованок нові вибухівки, щоб підірвати авто наступних "цілей". Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали фігурантів, коли вони з бомбами їхали до помешкань українських військових.

Завдання ворога виконували троє місцевих агентів ФСБ – 36-річний ухилянт і двоє його спільників: дезертир та представник ГО з охорони громадського порядку.

На місці затримання у зловмисників вилучили вибухівку та смартфони, з яких вони координували свої дії з російським спецслужбістом.

Агентам оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині СБУ затримала 42-річного агента ФСБ, який коригував артилерійські обстріли та дронові удари по Нікополю – безробітний чоловік, що ховався від мобілізації, потрапив у поле зору російської спецслужби через сайт знайомств.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Одеса СБУ теракт ФСБ РФ затримання
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
На Буковині прикордонники зупинили мікроавтобус із автомобільними каталізаторами на 10 млн грн
30 січня 2026, 12:45
Миколаївці вшанували Героїв Крут патріотичним автопробігом
30 січня 2026, 12:40
Родина керівника БЕБ Закарпаття за кілька років обзавелася бізнесами на мільйони – Bihus.Info
30 січня 2026, 12:25
На Миколаївщині зіткнулися автівки: двоє людей загинули, одна постраждала
30 січня 2026, 12:23
Служив у СРСР і читав книги про Путіна: в Харкові засудили чоловіка, який зливав дані про ЗСУ з телефону пенсіонерки
30 січня 2026, 12:20
На Рівненщині вантажівка збила на смерть пенсіонера на велосипеді
30 січня 2026, 11:55
Мінування у Києві: поліція перевіряє десятки об'єктів
30 січня 2026, 11:24
На Закарпатті лікарці оголосили підозру через смерть немовляти від травм під час пологів
30 січня 2026, 11:17
Зеленський прокоментував нове запрошення Путіна на переговори до Москви
30 січня 2026, 11:11
Росіяни завдали ракетного удару по підприємству в передмісті Харкова: виникла масштабна пожежа
30 січня 2026, 10:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »