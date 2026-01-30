Фото: СБУ

СБУ запобігла новим терактам в Одесі. Затримані троє агентів ФСБ, які готували підриви авто і помешкань українських воїнів та їхніх сімей

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Теракти мали відбутися через дистанційну активацію саморобних бомб. У такий спосіб росіяни сподівалися не тільки ліквідувати військових, а й поширити панічні настрої серед цивільних.

Основними "цілями" російської агентури були спецпризначенці СБУ та військові ЗСУ, які залучені до бойових дій на південному фронті. Спочатку фігуранти тривалий час відстежували місця проживання українських оборонців та паркування їхніх авто.

Згодом агенти отримали від ФСБ координати схрону, з якого забрали два саморобні вибухівки. Обидві бомби зловмисники планували закласти біля входу в квартиру двох військовослужбовців Сил оборони.

Потім терористи мали забрати зі схованок нові вибухівки, щоб підірвати авто наступних "цілей". Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали фігурантів, коли вони з бомбами їхали до помешкань українських військових.

Завдання ворога виконували троє місцевих агентів ФСБ – 36-річний ухилянт і двоє його спільників: дезертир та представник ГО з охорони громадського порядку.

На місці затримання у зловмисників вилучили вибухівку та смартфони, з яких вони координували свої дії з російським спецслужбістом.

Агентам оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

