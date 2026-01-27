Десятки тысяч абонентов в Одесской области остались без света из-за непогоды

иллюстративное фото: из открытых источников

В Одесской области десятки тысяч семей остаются без света

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

Как отмечается, энергетики возобновили электроснабжение для 101 тысячи семей в Одесской области, которые остались без света из-за непогоды.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются уже несколько дней.

Из-за сильного гололеда и сложных погодных условий перебои с электроснабжением зафиксировали почти по всей области.

На вечер 27 января без электроснабжения остаются около 62 тысяч семей в 301 населенном пункте.

Как сообщалось, в результате ночной российской атаки в Одессе погибли уже два человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.