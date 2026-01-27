Десятки тысяч абонентов в Одесской области остались без света из-за непогоды
В Одесской области десятки тысяч семей остаются без света
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.
Как отмечается, энергетики возобновили электроснабжение для 101 тысячи семей в Одесской области, которые остались без света из-за непогоды.
Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются уже несколько дней.
Из-за сильного гололеда и сложных погодных условий перебои с электроснабжением зафиксировали почти по всей области.
На вечер 27 января без электроснабжения остаются около 62 тысяч семей в 301 населенном пункте.
Как сообщалось, в результате ночной российской атаки в Одессе погибли уже два человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.
