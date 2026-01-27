Появились новые подробности расстрела полицейских в Черкасской области
Нападающим, который 27 января застрелил четырех полицейских в Черкасской области, оказался 59-летний бывший военный
Как передает RegioNews, об этом руководитель полиции Черкасской области Олег Гудыма рассказал на брифинге.
Как отмечается, мужчина в бронежилете устроил засаду в лесопосадке и открыл огонь из автоматического оружия.
"Подозреваемый в покушении на убийство – это местный житель 59 лет, бывший военнослужащий. На каких основаниях он уволен из армии – сейчас проверяем", – говорится в сообщении.
Стрелка была ликвидирована. Его действия квалифицированы по статье об убийстве работника правоохранительного органа.
Как сообщалось, 27 января в Черкасской области во время задержания мужчины, разыскиваемого за убийство, произошла стрельба. В результате инцидента погибли четверо полицейских.