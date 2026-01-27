Появились новые подробности расстрела полицейских в Черкасской области

иллюстративное фото: из открытых источников

Нападающим, который 27 января застрелил четырех полицейских в Черкасской области, оказался 59-летний бывший военный

Как передает RegioNews, об этом руководитель полиции Черкасской области Олег Гудыма рассказал на брифинге.

Как отмечается, мужчина в бронежилете устроил засаду в лесопосадке и открыл огонь из автоматического оружия.

"Подозреваемый в покушении на убийство – это местный житель 59 лет, бывший военнослужащий. На каких основаниях он уволен из армии – сейчас проверяем", – говорится в сообщении.

Стрелка была ликвидирована. Его действия квалифицированы по статье об убийстве работника правоохранительного органа.

Как сообщалось, 27 января в Черкасской области во время задержания мужчины, разыскиваемого за убийство, произошла стрельба. В результате инцидента погибли четверо полицейских.