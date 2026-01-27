18:45  27 января
В Украину идет потепление до +14 градусов
17:54  27 января
Появились новые подробности расстрела полицейских в Черкасской области
17:25  27 января
Россияне атаковали пассажирский поезд в Харьковской области
27 января 2026, 21:57

Потери Украины и РФ в войне составляют почти 2 млн – исследование

27 января 2026, 21:57
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину обе стороны потеряли около 1,8 миллиона военных погибшими, ранеными и пропавшими без вести

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные аналитического Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, которые цитирует New York Times.

Аналитики подсчитали, что общие потери составляют около 1,2 миллиона российских военнослужащих и около 600 тысяч украинских воинов.

Только погибших с российской стороны – 325 тысяч военных.

В Центре говорят, что ни одно большое государство не испытало "даже около такого количества жертв или смертей со времен Второй мировой войны".

В то же время, Украина с начала полномасштабной войны потеряла погибшими от 100 тысяч до 140 тысяч военнослужащих.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что РФ теряет на войне в 6 раз больше военных, чем Украина.

27 января 2026
