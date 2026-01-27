Украина планирует подписать из США 20-пунктный мирный план: стали известны подробности

иллюстративное фото: из открытых источников

Украина готовится к подписанию масштабного мирного плана с США, который состоит из 20 пунктов. Позже еще один документ Соединенные Штаты подпишут из РФ

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Европейской правде.

По словам главы МИД, в переговорном процессе впервые официально фигурирует термин "безопасные гарантии". Европейские партнеры Украины также вовлечены в процесс и будут участвовать в договоренностях по обеспечению стабильного мира.

Одним из наиболее принципиальных элементов будущего соглашения Сибига назвал присутствие иностранных военных контингентов на территории Украины.

Ранее Сибига заявил, что Зеленский готов к личной встрече с Путиным. Они могут обсудить вопросы территории и Запорожской АЭС.