Фото: ГПСУ

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Организовал схему 33-летний житель Арцизской громады, который привлек к ней работника "Укрзализныци" и двух перевозчиков. Каждый из них играл четко определенную роль.

Оплату за "услуги" организатор получал двумя траншами через знакомого клиента: сначала аванс в размере 2000 долларов, а остальную сумму – после выполнения договоренностей. По разработанному плану мужчину призывного возраста из Одессы перевозили в один из городов региона грузовым локомотивом, используя поддельное удостоверение помощника машиниста и фиктивный командировочный бланк.

По прибытии в депо в приграничном районе мужчину забирали перевозчики, которые поочередно на двух автомобилях доставляли его к пограничному участку. Далее мужчина должен был пешком незаконно пересечь госграницу, выполняя телефонные указания организатора.

Организатора задержали "на горячем" при получении второго платежа – 7000 долларов. Сообщников-водителей разоблачили при высадке клиента, а сотрудника "Укрзализныци" – на рабочем месте.

Во время обысков у фигурантов правоохранители изъяли автомобили, конверт с фотографией потенциального беглеца, бланки удостоверений железнодорожников, обложку удостоверения машиниста, деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику и доказательства их деятельности.

Всем четырем сообщили о подозрении (ст. 332 УКУ), они находятся под стражей.

Полиция ищет других возможных подельников и клиентов этой схемы.

