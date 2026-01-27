12:40  27 января
В Запорожье несовершеннолетний стрелял в воздух и ранил себя
Резала ножом, связывала и морила голодом: в Киеве женщина издевалась над 9-летним сыном
В Николаеве в мусорном контейнере нашли новорожденного ребенка
27 января 2026, 10:55

В Одесской области задержали дельцов, которые переправляли мужчин за границу под видом машинистов поездов

27 января 2026, 10:55
Фото: ГПСУ
Правоохранители ликвидировали канал незаконной переправки мужчин в Молдову

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Организовал схему 33-летний житель Арцизской громады, который привлек к ней работника "Укрзализныци" и двух перевозчиков. Каждый из них играл четко определенную роль.

Оплату за "услуги" организатор получал двумя траншами через знакомого клиента: сначала аванс в размере 2000 долларов, а остальную сумму – после выполнения договоренностей. По разработанному плану мужчину призывного возраста из Одессы перевозили в один из городов региона грузовым локомотивом, используя поддельное удостоверение помощника машиниста и фиктивный командировочный бланк.

По прибытии в депо в приграничном районе мужчину забирали перевозчики, которые поочередно на двух автомобилях доставляли его к пограничному участку. Далее мужчина должен был пешком незаконно пересечь госграницу, выполняя телефонные указания организатора.

Организатора задержали "на горячем" при получении второго платежа – 7000 долларов. Сообщников-водителей разоблачили при высадке клиента, а сотрудника "Укрзализныци" – на рабочем месте.

Во время обысков у фигурантов правоохранители изъяли автомобили, конверт с фотографией потенциального беглеца, бланки удостоверений железнодорожников, обложку удостоверения машиниста, деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику и доказательства их деятельности.

Всем четырем сообщили о подозрении (ст. 332 УКУ), они находятся под стражей.

Полиция ищет других возможных подельников и клиентов этой схемы.

Напомним, на Днепропетровщине правоохранители завершили расследование схемы фиктивного отцовства, из-за которой 25 мужчин незаконно пересекли границу.

