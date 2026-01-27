18:45  27 января
В Украину идет потепление до +14 градусов
17:54  27 января
Появились новые подробности расстрела полицейских в Черкасской области
17:25  27 января
Россияне атаковали пассажирский поезд в Харьковской области
27 января 2026, 20:06

Четверо погибших и один ранен: подробности стрельбы по правоохранителям в Черкасской области

27 января 2026, 20:06
Фото: Национальная полиция Украины
Во время спецоперации в Черкасской области правоохранители подверглись смертельному нападению, в результате которого погибли четверо полицейских

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Черкасской области во время спецоперации погибли четверо полицейских, еще один получил ранения. Трагедия произошла сегодня в селе Неболощ Черкасского района. Правоохранители проводили следственные действия, чтобы установить причастность местного жителя к тяжкому преступлению, совершенному в прошлом году.

Четверо полицейских погибли на месте

Согласно данным следствия, мужчина 1967 года рождения, увидев полицию, скрылся с места жительства, прихватив автоматическое оружие. Он скрылся в лесу и открыл прицельный огонь по правоохранителям во время мер по розыску и задержанию. В результате стрельбы четверо полицейских погибли, пятого госпитализировали с ранениями. Нападавший был ликвидирован на месте.

Во время обыска его домовладения правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами, гранатами, патроны и около четырех килограммов наркотического вещества. В настоящее время продолжаются следственные и оперативные действия по установлению всех обстоятельств инцидента и возможной причастности других лиц.

Досудебное расследование осуществляет полиция Черкасского района. Устанавливаются все детали происшествия, а также происхождение изъятого оружия и наркотиков.

Напомним, в Черкасской области 27 января 59-летний бывший военнослужащий в бронежилете устроил засаду в лесопосадке и из автоматического оружия расстрелял четырех полицейских, прибывших на место происшествия.

Как сообщалось, 27 января в Черкасской области во время задержания мужчины, разыскиваемого за убийство, произошла стрельба. В результате инцидента погибли четверо полицейских.

стрельба преступление Черкасская область ранение гибель военный полицейское авто полицейский
