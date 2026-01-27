Россияне атаковали пассажирский поезд в Харьковской области
В Барвенковской общине Харьковской области пассажирский поезд попал под вражеский удар
Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
По его словам, в результате российской атаки БПЛА произошло возгорание вагона и электровоза.
Все экстренные службы уже работают на месте. Также направляем автобусы для перевозки пассажиров", – добавил он.
Как сообщалось, 26 января россияне атаковали Харьков. В результате атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры и школа.
