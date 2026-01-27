Киев вернется к жестким графикам отключений электроэнергии

иллюстративное фото: из открытых источников

В столице обесточены более 700 тысяч потребителей. В городе будут действовать графики отключений, однако первое время они могут отличаться в разных районах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля.

По его словам, ближайшей задачей специалистов является выход на прогнозируемые графики.

Он также отметил, что государство предоставило для этого всю необходимую помощь

"Должны быть откровенны. Энергосистема повреждена неравномерно, поэтому первые недели, пока идет восстановление, графики в разных энергоузлах могут отличаться. Это будет зависеть от пропускной способности сетей конкретного района", – добавил министр энергетики.

Как сообщалось, Киев будут патрулировать охранники с зарядными станциями. Обратиться за помощью можно будет самостоятельно, через соседей, родственников или председателей ОСМД.