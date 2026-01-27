Десятки тисяч абонентів на Одещині залишились без світла через негоду

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Одеській області десятки тисяч родин залишаються без світла

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

Як зазначається, енергетики відновили електропостачання для 101 тисячі родин в Одеській області, які залишилися без світла через негоду.

Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають уже кілька днів.

Через сильну ожеледь та складні погодні умови перебої з електропостачанням зафіксували майже по всій області.

Станом на вечір 27 січня без електропостачання залишаються близько 62 тисяч сімей у 301 населеному пункті.

Як повідомлялось, внаслідок нічної російської атаки в Одесі загинули вже двоє людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.