08:58  26 января
Катался на скайсерфинге: в Киеве мужчина провалился под лед
07:50  26 января
В Харьковской области Ford после заноса залетел на припаркованный автомобиль
18:14  25 января
Снег, гололед и дожди в Украине: прогноз погоды на ближайшие дни
26 января 2026, 10:24

В Одессе оккупанты повредили обсерваторию во время обстрелов

26 января 2026, 10:24
Фото: Одесский планетарий
В Одессе во время российских атак повреждено здание астрономической обсерватории в парке Шевченко

Об этом сообщили в Одесском планетарии, передает RegioNews.

"Многие повреждения, многие окна и двери повреждены, есть другие разрушения", – отметили в учреждении.

Несмотря на это планетарий продолжает свою работу.

"Планетарий и телескоп работают. У нас есть хранилище и генератор, резерв воды. Так что мы будем работать", – добавили в планетарии.

Справка: Одесская обсерватория в парке Шевченко – одна из старейших в Украине. Она начала работу в 1871 году по проекту выдающегося архитектора Александра Бернардацци, спроектировавшего также здание одесской филармонии.

Гордость обсерватории – старинный телескоп, установленный здесь в 1886 г. английской фирмой "Кук и сыновья".

Напомним, в ночь на 26 января враг атаковал Украину 138 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

война Одесса обстрелы повреждения российская армия обсерватория
