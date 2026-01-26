Фото: полиция

За прошедшие сутки войска РФ продолжали обстреливать территорию Сумской области. Под огнем оказались 36 населенных пунктов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Больше всего ударов враг нанес по Сумскому и Шосткинскому районам.

В результате атак ранены мирные жители, зафиксированы разрушения домов и повреждения транспортных средств:

В Середино-Будской громаде в результате удара БпЛА по дому пострадали 59-летняя женщина и двое ее внуков – дети 8 и 11 лет.

В Зноб-Новгородской громаде из-за дроной атаки был травмирован 52-летний мужчина.

В Садовской громаде в результате попадания вражеского дрона пострадал 36-летний мужчина.

В Ахтырской громаде из-за попадания БпЛА в дом была ранена 48-летняя женщина.

В Эсманской громаде в результате удара вражеского беспилотника получила ранения 60-летняя женщина.

Кроме того, в других громадах области зафиксированы повреждения 10 частных домов и автомобилей.

Правоохранители документируют последствия российских обстрелов.

Напомним, вечером 25 января в Сумской громаде спасатели тушили пожар в жилом секторе после обстрела РФ.