В Одесі окупанти пошкодили обсерваторію під час обстрілів

Фото: Одеський планетарій

В Одесі під час російських атак пошкоджена будівля астрономічної обсерваторії в парку Шевченка

Про це повідомили в Одеському планетарії, передає RegioNews.

"Багато пошкоджень, багато вікон і дверей пошкоджено, є інші руйнування",– зазначили в установі.

Незважаючи на це, планетарій продовжує свою роботу.

"Планетарій та телескоп працюють. У нас є сховище та генератор, резерв води. Тож ми будемо працювати", – додали в планетарії.

Довідка: Одеська обсерваторія у парку Шевченка – одна з найстаріших в Україні. Вона розпочала роботу у 1871 році за проєктом видатного архітектора Олександра Бернардацці, який спроєктував також будівлю одеської філармонії.

Гордість обсерваторії – старовинний телескоп, встановлений тут у 1886 році англійською фірмою "Кук і сини".

Нагадаємо, в ніч на 26 січня ворог атакував Україну 138 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.