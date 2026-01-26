08:58  26 січня
Катався на скайсерфінгу: у Києві чоловік провалився під лід
07:50  26 січня
На Харківщині Ford після заносу залетів на припаркований автомобіль
18:14  25 січня
Сніг, ожеледь і дощі в Україні: прогноз погоди на найближчі дні
UA | RU
UA | RU
26 січня 2026, 10:24

В Одесі окупанти пошкодили обсерваторію під час обстрілів

26 січня 2026, 10:24
Читайте также на русском языке
Фото: Одеський планетарій
Читайте также
на русском языке

В Одесі під час російських атак пошкоджена будівля астрономічної обсерваторії в парку Шевченка

Про це повідомили в Одеському планетарії, передає RegioNews.

"Багато пошкоджень, багато вікон і дверей пошкоджено, є інші руйнування",– зазначили в установі.

Незважаючи на це, планетарій продовжує свою роботу.

"Планетарій та телескоп працюють. У нас є сховище та генератор, резерв води. Тож ми будемо працювати", – додали в планетарії.

Довідка: Одеська обсерваторія у парку Шевченка – одна з найстаріших в Україні. Вона розпочала роботу у 1871 році за проєктом видатного архітектора Олександра Бернардацці, який спроєктував також будівлю одеської філармонії.

Гордість обсерваторії – старовинний телескоп, встановлений тут у 1886 році англійською фірмою "Кук і сини".

Нагадаємо, в ніч на 26 січня ворог атакував Україну 138 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Одеса обстріли пошкодження російська армія обсерваторія
Наслідки російських обстрілів на Сумщині: семеро поранених, серед них – діти
26 січня 2026, 09:49
Ворожі дрони та артилерія атакували Дніпропетровщину: є пошкодження інфраструктури
26 січня 2026, 08:47
Росіяни атакували Запорізький район: виникла пожежа, пошкоджені багатоповерхівки
26 січня 2026, 08:15
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
6 тисяч доларів за зняття з розшуку: у Тернополі комунальник влаштував бізнес на ухилянтах
26 січня 2026, 11:10
На Дніпропетровщині вночі горів храм
26 січня 2026, 10:46
Збій у польських пунктах пропуску на кордоні з Україною: що відомо
26 січня 2026, 10:45
"Зливав" росіянам локації ППО біля українських аеродромів: на Миколаївщині затримали 21-річного військового
26 січня 2026, 10:18
Понад 274 тисячі доз вакцин проти туберкульозу та сказу доставлять у регіони
26 січня 2026, 09:57
Наслідки російських обстрілів на Сумщині: семеро поранених, серед них – діти
26 січня 2026, 09:49
На трасі на Одещині сталися дві ДТП: рух ускладнений
26 січня 2026, 09:33
Печерський суд продовжив запобіжний захід детективу НАБУ Магамедрасулову
26 січня 2026, 09:28
У Києві 24-річний водій таксі зламав щелепу пасажирці, бо її знудило в авто
26 січня 2026, 09:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »