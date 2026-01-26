Фото: Telegram/Zelenskiy/Official

В ночь на 26 января враг атаковал Украину 138 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 110 вражеских беспилотников на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, 25 января российские оккупанты атаковали Дружковку Донецкой области, использовав РСЗО "Смерч". Погибла пенсионерка, еще три человека ранены.