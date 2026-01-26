Вражеские дроны и артиллерия атаковали Днепропетровщину: есть повреждения инфраструктуры
Вечером и ночью 26 января российская армия продолжала атаковать Никопольщину, применив по району FPV-дрон и артиллерию
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
Под вражеским ударом находились Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая громады.
В результате вражеской атаки пострадал 58-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.
Поврежден многоквартирный дом, админздание, лицей, магазин, микроавтобус.
Напомним, днем 25 января захватчики нанесли удар по пожарно-спасательной части в Никополе на Днепропетровщине. К счастью, спасатели не пострадали.
