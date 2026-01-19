В Одессе из-за холода 23 школы перешли на дистанционное обучение

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Одессе из-за низкой температуры воздуха 23 школы временно перешли на дистанционный режим обучения, еще почти 100 заведений работают очно или в смешанном формате

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, в учебных заведениях, где невозможно обеспечить надлежащий температурный режим, приняли решение перевести детей на смешанный или дистанционный формат обучения.

"По решению руководителей заведений общего среднего образования сегодня 23 заведения перешли на дистанционный режим работы, 28 школ работают в смешанном формате, 69 – в обычном режиме", – отметил Лысак.

Напомним, в Киевской области учебный процесс в школах возобновится с 19 января, однако общины могут самостоятельно принимать решения о начале учебного семестра.

Ранее сообщалось, что 16 января первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что в Киеве зимние каникулы продлены до 1 февраля 2026 года. Для других регионов возможен переход на дистанционное обучение или продление каникул до той же даты.