11:50  19 января
Темнота, холод и мемы: украинцы высмеяли новый хит Тины Кароль
09:15  19 января
Смертельное ДТП на столичной Кольцевой: водитель Lincoln выехал на встречную и погиб
08:14  19 января
В Харькове 70-летняя женщина погибла во время катания с горки
19 января 2026, 13:58

В Одессе из-за холода 23 школы перешли на дистанционное обучение

19 января 2026, 13:58
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Одессе из-за низкой температуры воздуха 23 школы временно перешли на дистанционный режим обучения, еще почти 100 заведений работают очно или в смешанном формате

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, в учебных заведениях, где невозможно обеспечить надлежащий температурный режим, приняли решение перевести детей на смешанный или дистанционный формат обучения.

"По решению руководителей заведений общего среднего образования сегодня 23 заведения перешли на дистанционный режим работы, 28 школ работают в смешанном формате, 69 – в обычном режиме", – отметил Лысак.

Напомним, в Киевской области учебный процесс в школах возобновится с 19 января, однако общины могут самостоятельно принимать решения о начале учебного семестра.

Ранее сообщалось, что 16 января первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что в Киеве зимние каникулы продлены до 1 февраля 2026 года. Для других регионов возможен переход на дистанционное обучение или продление каникул до той же даты.

16 января 2026
Мы наблюдаем провал коммуникационной политики президента
19 января 2026, 14:04
Стало известно, сколько может длиться состояние чрезвычайной ситуации в энергетике Украины
19 января 2026, 13:39
Кличко предупредил глав районов: если не уберут снег – обратится к президенту
19 января 2026, 13:35
В Ровенской области из-за переохлаждения погибли два человека: еще четверо в больнице
19 января 2026, 13:07
Антирейтинг невыплат зарплат: Днепропетровщина оказалась на первом месте
19 января 2026, 12:55
В Хмельницкой области зафиксировали землетрясение – без угрозы для людей
19 января 2026, 12:36
В Запорожье женщина выбросила из окна ребенка – полиция проверяет обстоятельства
19 января 2026, 12:10
Спецназовцы СБУ за год уничтожили российские системы ПВО на $4 млрд
19 января 2026, 12:06
В Харьковской области загорелся жилой дом
19 января 2026, 11:55
