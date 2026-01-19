11:50  19 січня
19 січня 2026, 13:58

В Одесі через холод 23 школи перейшли на дистанційне навчання

19 січня 2026, 13:58
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Одесі через низьку температуру повітря 23 школи тимчасово перейшли на дистанційний режим навчання, ще майже 100 закладів працюють очно або у змішаному форматі

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, у закладах освіти, де неможливо забезпечити належний температурний режим, ухвалили рішення перевести дітей на змішаний або дистанційний формат навчання.

"За рішенням керівників закладів загальної середньої освіти сьогодні 23 заклади перейшли на дистанційний режим роботи, 28 шкіл працюють у змішаному форматі, 69 – у звичайному режимі", – зазначив Лисак.

Нагадаємо, на Київщині навчальний процес у школах відновиться з 19 січня, проте громади можуть самостійно ухвалювати рішення щодо початку навчального семестру.

Раніше повідомлялося, що 16 січня перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що у Києві зимові канікули продовжено до 1 лютого 2026 року. Для інших регіонів можливий перехід на дистанційне навчання або продовження канікул до тієї ж дати.

