Меня пугает не враг. Меня пугают ура-патриоты и специалисты по всем вопросам

Они оккупировали интернет и залезли в мозги моих сограждан

иллюстративное фото: из открытых источников

Совершенно невозможно стало писать что-либо даже на технические темы, ибо если твоя позиция не соответствует линии партии, то тогда закон Архимеда, закон Ома и Общая теория относительности Эйнштейна (не путать с Эпштейном) с легкостью упраздняются; физика бездействует, математика не имеет значения, и за всем этим внимательно следит Штилерман.

Достаточно было сравнить количество ввезенной наличности и золота Ощадбанком со стоимостью столь необходимых крылатых ракет, как меня сразу же обвинили в том, что я собираюсь забрать у пенсионеров их пенсии. Хотя известно, что пенсии золотом, долларами и евро не выдают.

Только что я написал, что немцы в годы войны изготовили и запустили более 20 тысяч крылатых ракет, как сразу появились специалисты и эксперты, которые с пеной во рту доказали мне, что это не те ракеты, не те немцы, и не та война.

Очень хорошие люди, стопроцентные украинцы, эксперты с мировым именем выступили против Орбана. Я тоже – против. Но не понимаю, кто из нас за Украину. Если не говорить правду, если отрицать законы физики ради патриотизма, то сможем ли мы выиграть войну?..