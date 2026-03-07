Погода резко меняется: где завтра потеплеет до +15 градусов

иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье, 8 марта, ожидается теплая погода без осадков. Местами воздух прогреется до +15

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укргидрометцентр.

В воскресенье в Украине прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Ночью на северо-востоке местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0…-5 градусов, днем воздух прогреется до 7…12 градусов. В западных областях ожидается +15.

В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью возможен небольшой мороз, а днем воздух прогреется до +12 градусов.

Как сообщалось, на выходных в Украине резко потеплеет. В общем, температура воздуха будет вполне комфортной.