Погода резко меняется: где завтра потеплеет до +15 градусов
В воскресенье, 8 марта, ожидается теплая погода без осадков. Местами воздух прогреется до +15
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укргидрометцентр.
В воскресенье в Украине прогнозируется переменная облачность, без осадков.
Ночью на северо-востоке местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0…-5 градусов, днем воздух прогреется до 7…12 градусов. В западных областях ожидается +15.
В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью возможен небольшой мороз, а днем воздух прогреется до +12 градусов.
Как сообщалось, на выходных в Украине резко потеплеет. В общем, температура воздуха будет вполне комфортной.
