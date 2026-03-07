До 11 выросло количество погибших в результате удара РФ по Харькову

фото: ГСЧС

Число погибших в результате российского удара по многоэтажке в Киевском районе города в ночь на 7 марта снова возросло. В настоящее время известно об 11 погибших

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне Харьков.

Около 14 часов стало известно, что из-под завалов извлекли тело десятого погибшего человека. Впоследствии спасатели получили еще одно тело.

Позже в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры подтвердили, что число погибших возросло до 11 человек, среди них – двое детей.

На месте российского попадания продолжаются поисково-спасательные работы.

Напомним, 7 марта РФ нанесла удар по многоэтажке в Харькове. Для этого россияне применили новую крылатую ракету.