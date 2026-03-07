15:33  07 марта
Погода резко меняется: где завтра потеплеет до +15 градусов
12:46  07 марта
В Киеве неизвестные лица в военной форме похитили человека
11:38  07 марта
Украинские спецназовцы остановили наступление врага на Запорожье
Юрий Бутусов Журналист info@regionews.ua
07 марта 2026, 15:59

Из-за плохой планировки Минобороны потратило 50 млрд грн на снаряды, но в армии до сих пор дефицит

07 марта 2026, 15:59
Читайте також українською мовою
Снарядов к артиллерии у нас дефицит, кто бы что ни говорил
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Пушек нам не хватает, особенно 155-мм. У нас была позорная ситуация, когда в 2024 году Павлоградский химический завод получил заказ на 50 млрд. грн., чтобы организовать производство многих видов снарядов.

Командир подчеркнул, что вопросов к работникам завода нет, но у них не было ни компетенции, ни технологических линий, ни порохов, ни компонентов, ни взрывников в необходимом количестве.

И они не совершили чуда. В результате государство загнало огромные деньги и не получило те боеприпасы, которые хотело. И деньги у нас повисли на год. Мы просто потеряли это время, собирая копейки на вооружение. Деньги ушли в пустоту.

Нужно изучать рынок и смотреть какие порохи и взрыватели доступны. Заказ следует просчитывать.

Для того чтобы воевать не людьми, а снарядами и дронами – нужно качественно планировать, анализировать возможности производителей, компетенции, способны ли предприятия это делать, отметил командир.

Но господин Умеров (тогдашний министр обороны) этого не сделал. Отдали Минстратегпром и Минобороны заказ, более миллиарда долларов на то, что не было произведено. Мы на год потеряли такое количество денег, на которое можно было приобрести дроны, снаряды, взрывчатку, все что угодно.

снаряды армия война Минобороны
