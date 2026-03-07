Из-за плохой планировки Минобороны потратило 50 млрд грн на снаряды, но в армии до сих пор дефицит

Снарядов к артиллерии у нас дефицит, кто бы что ни говорил

иллюстративное фото: из открытых источников

Пушек нам не хватает, особенно 155-мм. У нас была позорная ситуация, когда в 2024 году Павлоградский химический завод получил заказ на 50 млрд. грн., чтобы организовать производство многих видов снарядов.

Командир подчеркнул, что вопросов к работникам завода нет, но у них не было ни компетенции, ни технологических линий, ни порохов, ни компонентов, ни взрывников в необходимом количестве.

И они не совершили чуда. В результате государство загнало огромные деньги и не получило те боеприпасы, которые хотело. И деньги у нас повисли на год. Мы просто потеряли это время, собирая копейки на вооружение. Деньги ушли в пустоту.

Нужно изучать рынок и смотреть какие порохи и взрыватели доступны. Заказ следует просчитывать.

Для того чтобы воевать не людьми, а снарядами и дронами – нужно качественно планировать, анализировать возможности производителей, компетенции, способны ли предприятия это делать, отметил командир.

Но господин Умеров (тогдашний министр обороны) этого не сделал. Отдали Минстратегпром и Минобороны заказ, более миллиарда долларов на то, что не было произведено. Мы на год потеряли такое количество денег, на которое можно было приобрести дроны, снаряды, взрывчатку, все что угодно.