Несмотря на атаки РФ на энергосистему и отключение света, Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу

Речь идет о небольших объемах, которые появляются в определенные часы из-за временного профицита генерации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление вице-президента по энергетике Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александра Трохимца.

По его словам, первые поставки составляли буквально десятки мегаватт – около 12 МВт в определенные часы, когда в энергосистеме возникает избыток производства.

"Это не "вывоз электроэнергии из страны", как это часто представляют. Это инструмент балансировки системы", – заверил Трохимец.

Напомним, в субботу, 7 марта, в результате российских обстрелов частично без света остались потребители в семи областях Украины. Сейчас есть обесточивание в Харьковской, Запорожской, Полтавской, Винницкой, Одесской, Николаевской и Хмельницкой областях.