РФ атаковала автомобиль скорой помощи Николаевской области

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу днем россияне атаковали FPV-дроном автомобиль скорой помощи в Николаевской области. В результате атаки пострадали водитель и врач

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Сегодня днем россияне атаковали FPV-дроном автомобиль бригады скорой в Куцурубской общине. Пострадали водитель и врач, они госпитализированы. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале марта в Николаевской области идентифицировали российского военного, который пытал мирного жителя электротоком. Ему сообщено о подозрении.