Россияне уничтожили здание главного отделения "Укрпочты" в Краматорске

фото: Игорь Смелянский

Как передает RegioNews, об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Мы понимали, что это может произойти, поэтому заранее переехали в другое здание неподалеку. Которая тоже пострадала, но будет в течение дня восстановлена и возобновит обслуживание жителей Краматорска", – сообщил он.

Напомним, РФ по меньшей мере три раза обстреляла Краматорск вечером 6 и ночью 7 марта. Сейчас известно об одной погибшей и шестерых раненых людях.