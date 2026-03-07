15:33  07 марта
Погода резко меняется: где завтра потеплеет до +15 градусов
12:46  07 марта
В Киеве неизвестные лица в военной форме похитили человека
11:38  07 марта
Украинские спецназовцы остановили наступление врага на Запорожье
UA | RU
UA | RU
07 марта 2026, 16:35

Россияне уничтожили здание главного отделения "Укрпочты" в Краматорске

07 марта 2026, 16:35
Читайте також українською мовою
фото: Игорь Смелянский
Читайте також
українською мовою

В субботу, 7 марта, армия РФ уничтожила здание Краматорского Главпочтамта "Укрпочты"

Как передает RegioNews, об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Мы понимали, что это может произойти, поэтому заранее переехали в другое здание неподалеку. Которая тоже пострадала, но будет в течение дня восстановлена и возобновит обслуживание жителей Краматорска", – сообщил он.

Напомним, РФ по меньшей мере три раза обстреляла Краматорск вечером 6 и ночью 7 марта. Сейчас известно об одной погибшей и шестерых раненых людях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Краматорск Донецкая область Укрпочта атака
Украинские военные поразили место хранения "Шахедов" в Донецкой области
07 марта 2026, 13:17
Зеленский посетил Донецкую область
06 марта 2026, 17:06
В Донецке взорвали автомобиль бывшего руководителя исправительной колонии
06 марта 2026, 14:57
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Меня пугает не враг. Меня пугают ура-патриоты и специалисты по всем вопросам
07 марта 2026, 17:39
РФ атаковала автомобиль скорой помощи Николаевской области
07 марта 2026, 17:04
Из-за плохой планировки Минобороны потратило 50 млрд грн на снаряды, но в армии до сих пор дефицит
07 марта 2026, 15:59
Погода резко меняется: где завтра потеплеет до +15 градусов
07 марта 2026, 15:33
Несмотря на атаки РФ на энергосистему и отключение света, Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу
07 марта 2026, 15:16
До 11 выросло количество погибших в результате удара РФ по Харькову
07 марта 2026, 14:47
В Харьковской области украинские пограничники поразили технику и склад врага
07 марта 2026, 13:55
Украинские военные поразили место хранения "Шахедов" в Донецкой области
07 марта 2026, 13:17
В Киеве неизвестные лица в военной форме похитили человека
07 марта 2026, 12:46
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Все блоги »