Россияне уничтожили здание главного отделения "Укрпочты" в Краматорске
В субботу, 7 марта, армия РФ уничтожила здание Краматорского Главпочтамта "Укрпочты"
Как передает RegioNews, об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.
"Мы понимали, что это может произойти, поэтому заранее переехали в другое здание неподалеку. Которая тоже пострадала, но будет в течение дня восстановлена и возобновит обслуживание жителей Краматорска", – сообщил он.
Напомним, РФ по меньшей мере три раза обстреляла Краматорск вечером 6 и ночью 7 марта. Сейчас известно об одной погибшей и шестерых раненых людях.
Украинские военные поразили место хранения "Шахедов" в Донецкой областиВсе новости »
07 марта 2026, 13:17Зеленский посетил Донецкую область
06 марта 2026, 17:06В Донецке взорвали автомобиль бывшего руководителя исправительной колонии
06 марта 2026, 14:57
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Меня пугает не враг. Меня пугают ура-патриоты и специалисты по всем вопросам
07 марта 2026, 17:39РФ атаковала автомобиль скорой помощи Николаевской области
07 марта 2026, 17:04Из-за плохой планировки Минобороны потратило 50 млрд грн на снаряды, но в армии до сих пор дефицит
07 марта 2026, 15:59Погода резко меняется: где завтра потеплеет до +15 градусов
07 марта 2026, 15:33Несмотря на атаки РФ на энергосистему и отключение света, Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу
07 марта 2026, 15:16До 11 выросло количество погибших в результате удара РФ по Харькову
07 марта 2026, 14:47В Харьковской области украинские пограничники поразили технику и склад врага
07 марта 2026, 13:55Украинские военные поразили место хранения "Шахедов" в Донецкой области
07 марта 2026, 13:17В Киеве неизвестные лица в военной форме похитили человека
07 марта 2026, 12:46
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине