В Днепре мужчина ударил ножом работника ТЦК

иллюстративное фото: из открытых источников

Жителя Днепра подозревают в нанесении ножевого ранения военнослужащему Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт областной полиции.

Событие произошло 6 марта на улице Яхненковской. Представители ТЦК остановили двух мужчин для проверки военно-учетных документов.

Во время общения 58-летний мужчина получил нож и ударил им в бедро 24-летнего военнослужащего ТЦК и СП. Пострадавший был доставлен в больницу.

Правоохранители задержали нападающего на месте происшествия. За совершенное ему грозит ограничение или лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Как сообщалось, в Днепре пытались мобилизовать народного депутата от "Слуги народа" и угрожали ему оружием. Нардеп обвинил ТЦК в похищении людей.