Украинские военные поразили место хранения "Шахедов" в Донецкой области

В Донецкой области ракетами ATACMS и SCALP поражено место хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА врага типа "Шахед"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Удар нанесли подразделения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск совместно с авиацией Воздушных сил.

На видео, опубликованном Генштабом, виден пожар и вторичная детонация.

Также Силы обороны нанесли противнику серию других поражений, в частности по пункту управления БПЛА, командно-наблюдательному пункту, артиллерии россиян на оккупированной территории.

Как сообщалось, на днях украинские военные поразили два корабля Черноморского флота РФ стоимостью около $1 млрд. Каждый из них стоит около $500 млн.