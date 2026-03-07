Украинские военные поразили место хранения "Шахедов" в Донецкой области
В Донецкой области ракетами ATACMS и SCALP поражено место хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА врага типа "Шахед"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Удар нанесли подразделения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск совместно с авиацией Воздушных сил.
На видео, опубликованном Генштабом, виден пожар и вторичная детонация.
Также Силы обороны нанесли противнику серию других поражений, в частности по пункту управления БПЛА, командно-наблюдательному пункту, артиллерии россиян на оккупированной территории.
Как сообщалось, на днях украинские военные поразили два корабля Черноморского флота РФ стоимостью около $1 млрд. Каждый из них стоит около $500 млн.
