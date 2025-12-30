"Закладки" из PVP по всему городу: в Одесской области полиция накрыла наркосхему
Полицейские разоблачили 37-летнего жителя Болграда, занимавшегося незаконным оборотом особо опасного психотропного вещества PVP
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что мужчина был задержан, когда он раскладывал "закладки" на одной из улиц города.
Во время обысков у него изъяли три свертка PVP, подтвердившего экспресс-тест, а еще 20 свертков были найдены в тайниках, подготовленных для клиентов.
Каждую "закладку" фигурант фотографировал, обозначал геолокацию и передавал данные сообщнику, который снабжал психотропами и получал деньги от покупателей.
Следователи сообщили мужчине о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 242 240 грн, которым он не воспользовался.
Полицейские продолжают устанавливать канал поступления психотропов к мужчине и полный круг лиц, причастных к преступной схеме.
Напомним, в Тернопольской области правоохранители разоблачили наркоторговцев, у которых изъяли более 25 килограммов каннабиса на сумму более 9 млн грн. Мужчине и его сообщнице сообщено о подозрении.