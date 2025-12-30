"Закладки" из PVP по всему городу: в Одесской области полиция накрыла наркосхему

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина был задержан, когда он раскладывал "закладки" на одной из улиц города.

Во время обысков у него изъяли три свертка PVP, подтвердившего экспресс-тест, а еще 20 свертков были найдены в тайниках, подготовленных для клиентов.

Каждую "закладку" фигурант фотографировал, обозначал геолокацию и передавал данные сообщнику, который снабжал психотропами и получал деньги от покупателей.

Следователи сообщили мужчине о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 242 240 грн, которым он не воспользовался.

Полицейские продолжают устанавливать канал поступления психотропов к мужчине и полный круг лиц, причастных к преступной схеме.

