30 декабря 2025, 11:52

"Закладки" из PVP по всему городу: в Одесской области полиция накрыла наркосхему

30 декабря 2025, 11:52
Фото: Национальная полиция
Полицейские разоблачили 37-летнего жителя Болграда, занимавшегося незаконным оборотом особо опасного психотропного вещества PVP

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина был задержан, когда он раскладывал "закладки" на одной из улиц города.

Во время обысков у него изъяли три свертка PVP, подтвердившего экспресс-тест, а еще 20 свертков были найдены в тайниках, подготовленных для клиентов.

Каждую "закладку" фигурант фотографировал, обозначал геолокацию и передавал данные сообщнику, который снабжал психотропами и получал деньги от покупателей.

Следователи сообщили мужчине о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 242 240 грн, которым он не воспользовался.

Полицейские продолжают устанавливать канал поступления психотропов к мужчине и полный круг лиц, причастных к преступной схеме.

Напомним, в Тернопольской области правоохранители разоблачили наркоторговцев, у которых изъяли более 25 килограммов каннабиса на сумму более 9 млн грн. Мужчине и его сообщнице сообщено о подозрении.

29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
