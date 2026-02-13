До 400 гривен за цветок и дороже: сколько в Киеве стоят букеты на День влюбленных
Журналисты проверили цены на цветы в столице. Стало известно, какие букеты на 14 февраля в Киеве самые дорогие
Об этом сообщает "Новости.LIVE", передает RegioNews.
В столичных магазинах ценовой диапазон на цветы широк. Самыми дорогими будут букеты, в которых есть экзотические цветы. Также на цену влияет объем и упаковка. В среднем цены в этом году таковы:
- тюльпаны – по 70 грн за шт;
- готовые небольшие букеты – от 650 до 1300 грн;
- композиции в корзинах – от 650 до 3,5 тыс. грн;
- крупные букеты – от 2700 до 4000 грн;
- премиальные композиции с экзотическими цветами – более 5,5 тыс. грн;
- отдельные экзотические цветы – около 400 грн за шт.
Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются, но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.
