До 400 гривен за цветок и дороже: сколько в Киеве стоят букеты на День влюбленных

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Новости.LIVE", передает RegioNews.

В столичных магазинах ценовой диапазон на цветы широк. Самыми дорогими будут букеты, в которых есть экзотические цветы. Также на цену влияет объем и упаковка. В среднем цены в этом году таковы:

тюльпаны – по 70 грн за шт;

готовые небольшие букеты – от 650 до 1300 грн;

готовые небольшие букеты – от 650 до 1300 грн; композиции в корзинах – от 650 до 3,5 тыс. грн;

композиции в корзинах – от 650 до 3,5 тыс. грн; крупные букеты – от 2700 до 4000 грн;

крупные букеты – от 2700 до 4000 грн; премиальные композиции с экзотическими цветами – более 5,5 тыс. грн;

премиальные композиции с экзотическими цветами – более 5,5 тыс. грн; отдельные экзотические цветы – около 400 грн за шт.

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются, но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.