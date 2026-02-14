Певица Алина Гросу призналась, почему скрывала пол ребенка от Ирины Билык

Фото из открытых источников

Певица Алина Гросу рассказала, как она узнала о беременности. Как оказалось, сначала артистка подумала, что у нее что-нибудь со здоровьем

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Алины Гросу, из-за постоянного стресса ее организм начал давать сбои. Потому сначала она подумала, что она заболела. Однако впоследствии оказалось, что она все же беременна.

Также певица призналась, что сначала скрывала пол малыша от певицы Ирины Билык, являющейся ее крестной мамой.

"А еще мы скрывали это и от Ирочки Билык, потому что она мне сказала, что будет девочка и она никогда не ошибается. А я как узнала, что наша манюничка - сынишка, устыдилась ей сказать, что она ошиблась", - говорит Гросу.

Напомним, ранее Алина Гросу рассекретила пол первенца в музыкальном клипе. Она и ее любимый ждут мальчика. При этом артистка скрывает имя и лицо своего мужа.