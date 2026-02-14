20:50  13 февраля
Как будут выключать свет 14 февраля
20:05  13 февраля
Во Львове задержали мужчину, которого ищет Интерпол
17:09  13 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
UA | RU
UA | RU
14 февраля 2026, 00:35

Певица Алина Гросу призналась, почему скрывала пол ребенка от Ирины Билык

14 февраля 2026, 00:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Певица Алина Гросу рассказала, как она узнала о беременности. Как оказалось, сначала артистка подумала, что у нее что-нибудь со здоровьем

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Алины Гросу, из-за постоянного стресса ее организм начал давать сбои. Потому сначала она подумала, что она заболела. Однако впоследствии оказалось, что она все же беременна.

Также певица призналась, что сначала скрывала пол малыша от певицы Ирины Билык, являющейся ее крестной мамой.

"А еще мы скрывали это и от Ирочки Билык, потому что она мне сказала, что будет девочка и она никогда не ошибается. А я как узнала, что наша манюничка - сынишка, устыдилась ей сказать, что она ошиблась", - говорит Гросу.

Напомним, ранее Алина Гросу рассекретила пол первенца в музыкальном клипе. Она и ее любимый ждут мальчика. При этом артистка скрывает имя и лицо своего мужа.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
"Люди, не ведитесь": актер Тарас Цымбалюк предупредил, что делают аферисты от его имени
13 февраля 2026, 01:35
Певица Надя Дорофеева переносит концерты из-за состояния здоровья
11 февраля 2026, 01:35
Певица TAYANNA из-за стресса оказалась у врача - что произошло
11 февраля 2026, 00:55
Все новости »
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
Звезда Дизель-щоу Евгений Сморыгин признался, почему расстался с первой женой-россиянкой
14 февраля 2026, 01:35
Звезда Холостяка Анастасия Половинкина рассекретила свой роман с известным певцом
14 февраля 2026, 00:55
До 400 гривен за цветок и дороже: сколько в Киеве стоят букеты на День влюбленных
13 февраля 2026, 23:55
Мама последний раз видела их еще младенцами: из оккупированной Херсонщины спасли еще одну группу детей
13 февраля 2026, 23:35
Зеленский назвал самый большой компромисс, на который может пойти Украина в переговорах с РФ
13 февраля 2026, 23:04
В Киевской области поезд насмерть сбил женщину
13 февраля 2026, 22:55
В Черниговской области женщина родила дома двойню
13 февраля 2026, 22:45
На Буковине получил подозрение мужчина, похитивший 13-летнюю девочку:
13 февраля 2026, 22:40
За год на укрытие в школах вытрачено более 4 миллиардов
13 февраля 2026, 22:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »