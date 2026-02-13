В Киевской области поезд насмерть сбил женщину

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

О трагедии полицейским сообщил дежурный станции. Женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Когда машинист поезда увидел ее, он применил сигнал и экстренное торможение. К сожалению, избежать трагедии не удалось. 23-летняя потерпевшая погибла на месте. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Полиция Киевщины призывает граждан быть внимательными вблизи железнодорожных путей и пользоваться только специально обустроенными переходами, помня, что пренебрежение правилами безопасности может стоить жизни", - призывают в полиции.

Напомним, что во Львовской области пассажирский поезд насмерть сбил женщину. Она переходила пути в пределах железнодорожного переезда и попала под колеса пассажирского электропоезда. От полученных травм 47-летняя женщина скончалась на месте.