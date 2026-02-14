Звезда Холостяка Анастасия Половинкина рассекретила свой роман с известным певцом

Фото из открытых источников

Оказалось, что финалистка Холостяка Анастасия Половинкина после шоу уже обрела любовь. Ее избранником оказался известный певец

Об этом она рассказала в Instagram, передает RegioNews.

Анастасия не рассказала пока детали поклонникам. Она лишь написала: "Теперь официально" и опубликовала фото с избранником. На фотографии можно увидеть звезду Холостяка в объятиях украинского певца Виталия Островского (OSTROVSKYI).

Напомним, ранее герой "Холостяка" Тарас Цымбалюк откровенно рассказал, как на самом деле проходили съемки шоу. По его словам, он совещался с продюсерами, потому что ему было все равно, кто из девушек уйдет из проекта перед финалом.

Анастасия Половинкина впоследствии признавалась, был ли у нее все же интим на шоу с актером.