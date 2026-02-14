20:50  13 февраля
Как будут выключать свет 14 февраля
20:05  13 февраля
Во Львове задержали мужчину, которого ищет Интерпол
17:09  13 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
UA | RU
UA | RU
14 февраля 2026, 00:55

Звезда Холостяка Анастасия Половинкина рассекретила свой роман с известным певцом

14 февраля 2026, 00:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Оказалось, что финалистка Холостяка Анастасия Половинкина после шоу уже обрела любовь. Ее избранником оказался известный певец

Об этом она рассказала в Instagram, передает RegioNews.

Анастасия не рассказала пока детали поклонникам. Она лишь написала: "Теперь официально" и опубликовала фото с избранником. На фотографии можно увидеть звезду Холостяка в объятиях украинского певца Виталия Островского (OSTROVSKYI).

Напомним, ранее герой "Холостяка" Тарас Цымбалюк откровенно рассказал, как на самом деле проходили съемки шоу. По его словам, он совещался с продюсерами, потому что ему было все равно, кто из девушек уйдет из проекта перед финалом.

Анастасия Половинкина впоследствии признавалась, был ли у нее все же интим на шоу с актером.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
"Люди, не ведитесь": актер Тарас Цымбалюк предупредил, что делают аферисты от его имени
13 февраля 2026, 01:35
Певица Алина Грозу рассекретила пол первенца: кто родится у артистки
13 февраля 2026, 00:55
Певица Надя Дорофеева переносит концерты из-за состояния здоровья
11 февраля 2026, 01:35
Все новости »
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
Звезда Дизель-щоу Евгений Сморыгин признался, почему расстался с первой женой-россиянкой
14 февраля 2026, 01:35
Певица Алина Гросу призналась, почему скрывала пол ребенка от Ирины Билык
14 февраля 2026, 00:35
До 400 гривен за цветок и дороже: сколько в Киеве стоят букеты на День влюбленных
13 февраля 2026, 23:55
Мама последний раз видела их еще младенцами: из оккупированной Херсонщины спасли еще одну группу детей
13 февраля 2026, 23:35
Зеленский назвал самый большой компромисс, на который может пойти Украина в переговорах с РФ
13 февраля 2026, 23:04
В Киевской области поезд насмерть сбил женщину
13 февраля 2026, 22:55
В Черниговской области женщина родила дома двойню
13 февраля 2026, 22:45
На Буковине получил подозрение мужчина, похитивший 13-летнюю девочку:
13 февраля 2026, 22:40
За год на укрытие в школах вытрачено более 4 миллиардов
13 февраля 2026, 22:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »