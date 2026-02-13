18:29  13 февраля
В Киевской области задержали наркоторговца, который поставлял кокаин блоггерам и клиентам из шоу-бизнеса
17:09  13 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
14:15  13 февраля
Россияне ударили по детской больнице в Сумах
13 февраля 2026, 17:09

В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов

13 февраля 2026, 17:09
иллюстративное фото: из открытых источников
В субботу, 14 февраля, в Украине ожидаются дожди. В целом будет преобладать облачная и влажная погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, температура воздуха в субботу будет чуть выше нуля, на юге ожидается до +10 градусов.

"Потепление приведет с собой не так милые явления, как таяние снега и льда, оползни снежных массивов с крыш, водопады из карнизов, сосульки, лужи с ледяными скрытыми островками, в горах опасность лавин", – говорится в сообщении.

В Киеве завтра ожидается около +3 градусов.

"В воскресенье в Украине – очередная смена погоды! К нам будет направляться молодой активный циклон. С 15 февраля предполагается мокрый снег, налипание мокрого снега, осадки будут достигать сильных значений, порывы ветра – к штормовым, метели, на юге и востоке Украины - сильные дожди", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, 13 февраля в Украине будет облачно, сыро и туманно. Большая вероятность дождей ожидается завтра на юге, в восточной части и в западных областях.

погода прогноз Синоптики зима потепление
В Киевской области задержали наркоторговца, который поставлял кокаин блоггерам и клиентам из шоу-бизнеса
13 февраля 2026, 18:29
Некоторым из украинцев стало проще получить отсрочку
13 февраля 2026, 18:05
В ВСУ показали, как эффектно атаковали подстанцию и аэродром врага
13 февраля 2026, 16:45
Как можно выбирать главу олимпийского движения человека из тоталитарной страны
13 февраля 2026, 16:33
"Исчезли" более 120 миллионов: НАБУ разоблачило хищение на восстановлении Харькова
13 февраля 2026, 16:15
13 500 евро с человека: на Буковине задержаны организаторы нелегального выезда мужчин за границу
13 февраля 2026, 15:55
Чрезвычайная ситуация в Киево-Печерской лавре: подтоплены фондохранилища музея
13 февраля 2026, 15:37
Стало известно, где и когда может состояться следующий раунд мирных переговоров
13 февраля 2026, 15:18
Сотрудники киевского депо сливали дизель из тепловозов: до 2000 литров за ночь
13 февраля 2026, 14:44
