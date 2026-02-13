В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу, 14 февраля, в Украине ожидаются дожди. В целом будет преобладать облачная и влажная погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, температура воздуха в субботу будет чуть выше нуля, на юге ожидается до +10 градусов.

"Потепление приведет с собой не так милые явления, как таяние снега и льда, оползни снежных массивов с крыш, водопады из карнизов, сосульки, лужи с ледяными скрытыми островками, в горах опасность лавин", – говорится в сообщении.

В Киеве завтра ожидается около +3 градусов.

"В воскресенье в Украине – очередная смена погоды! К нам будет направляться молодой активный циклон. С 15 февраля предполагается мокрый снег, налипание мокрого снега, осадки будут достигать сильных значений, порывы ветра – к штормовым, метели, на юге и востоке Украины - сильные дожди", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, 13 февраля в Украине будет облачно, сыро и туманно. Большая вероятность дождей ожидается завтра на юге, в восточной части и в западных областях.