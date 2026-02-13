Как будут выключать свет 14 февраля
В субботу, 14 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.
Как отмечается, главная причина введения мер ограничения – это последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что россияне существенно повредили объекты ДТЭК в разных регионах Украины. Всего с начала полномасштабного вторжения объекты ДТЭК были атакованы более 220 раз.