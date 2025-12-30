09:44  30 декабря
Пятеро украинцев погибли в ДТП в Польше: все подробности
08:38  30 декабря
Семейный конфликт на Ровенщине закончился смертью: в ход пошло полено
07:48  30 декабря
Смертельное ДТП с маршруткой на Киевщине: количество жертв и пострадавших увеличилось
UA | RU
UA | RU
30 декабря 2025, 07:29

25 кг каннабиса и миллионы гривен: на Тернопольщине задержали наркоторговцев

30 декабря 2025, 07:29
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

В Тернопольской области правоохранители разоблачили наркоторговцев, у которых изъяли более 25 килограммов каннабиса на сумму более 9 млн грн

Об этом сообщила Тернопольская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, уроженец Херсона, проживавший в селе Чертковского района, хранил наркотические вещества в особо крупных размерах с целью сбыта.

В соседнем доме мужчина обустроил нарколабораторию с освещением, вентиляцией, системами полива и контроля микроклимата для выращивания конопли, а также склад для хранения и фасовки готовой продукции.

Правоохранители изъяли более 25 кг каннабиса, оборудования для выращивания, мобильных телефонов, сим-карт и черновых записей. Примерная стоимость наркотиков по ценам "черного" рынка превышает 9 млн грн.

Мужчина задержан и сообщен о подозрении. Мера пресечения – содержание под стражей без определения залога.

Также задержана его сообщница, она уведомлена о подозрении в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта наркотиков в больших размерах по предварительному сговору. Ей избрана аналогичная мера пресечения.

Идет установление других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, на границе со Словакией задержали двух наркодельцов, ввозивших в Украину партию метамфетамина. Общая стоимость изъятых 3,7 кг психотропов, по оценкам "черного рынка", составляет около 9,5 млн. гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область наркобизнес нарколаборатория наркотики деньги полиция каннабис
Без взятки – на экзамен не пускали: на Днепропетровщине разоблачили схему со взятками за удостоверение на спецтехнику
26 декабря 2025, 11:15
В Киеве мужчины заставили таксиста возить их бесплатно, пригрозив пистолетом
25 декабря 2025, 21:35
Угрозы вместо лечения: Нацполиция разоблачила мошенников, шантажировавших заказывавших лекарства людей
25 декабря 2025, 14:30
Все новости »
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Пятеро украинцев погибли в ДТП в Польше: все подробности
30 декабря 2025, 09:44
Атака на Украину: ПВО обезвредила "Искандер" и 52 российских беспилотника
30 декабря 2025, 09:38
В Полтавской области женщина погибла во время пожара в квартире
30 декабря 2025, 09:13
В Киеве мужчина возил на крыше автомобиля муляж противопехотной мины
30 декабря 2025, 09:07
Враг повредил энергообъект на Черниговщине: обесточена часть населенных пунктов
30 декабря 2025, 08:55
В Киевской области разоблачили сеть по продаже поддельной техники всемирно известных брендов
30 декабря 2025, 08:49
Семейный конфликт на Ровенщине закончился смертью: в ход пошло полено
30 декабря 2025, 08:38
В Киевской области осудили мужчину, который пытался похитить 6-летнюю девочку
30 декабря 2025, 08:32
"Работник банка" обманул женщину с Тернопольщины более чем на 122 тыс. грн
30 декабря 2025, 08:16
На Херсонщине из-за обстрелов погибли два человека, еще два – ранены
30 декабря 2025, 08:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
Все блоги »