25 кг каннабиса и миллионы гривен: на Тернопольщине задержали наркоторговцев

Фото: Прокуратура Украины

В Тернопольской области правоохранители разоблачили наркоторговцев, у которых изъяли более 25 килограммов каннабиса на сумму более 9 млн грн

Об этом сообщила Тернопольская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, уроженец Херсона, проживавший в селе Чертковского района, хранил наркотические вещества в особо крупных размерах с целью сбыта.

В соседнем доме мужчина обустроил нарколабораторию с освещением, вентиляцией, системами полива и контроля микроклимата для выращивания конопли, а также склад для хранения и фасовки готовой продукции.

Правоохранители изъяли более 25 кг каннабиса, оборудования для выращивания, мобильных телефонов, сим-карт и черновых записей. Примерная стоимость наркотиков по ценам "черного" рынка превышает 9 млн грн.

Мужчина задержан и сообщен о подозрении. Мера пресечения – содержание под стражей без определения залога.

Также задержана его сообщница, она уведомлена о подозрении в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта наркотиков в больших размерах по предварительному сговору. Ей избрана аналогичная мера пресечения.

Идет установление других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, на границе со Словакией задержали двух наркодельцов, ввозивших в Украину партию метамфетамина. Общая стоимость изъятых 3,7 кг психотропов, по оценкам "черного рынка", составляет около 9,5 млн. гривен.