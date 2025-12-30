"Закладки" з PVP по всьому місту: на Одещині поліція накрила наркосхему

Фото: Національна поліція

Поліцейські викрили 37-річного жителя Болграда, який займався незаконним обігом особливо небезпечної психотропної речовини PVP

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловіка затримали, коли він розкладав "закладки" на одній із вулиць міста.

Під час обшуків у нього вилучили три згортки PVP, що підтвердив експрес-тест, а ще 20 згортків були знайдені у схованках, підготовлених для клієнтів.

Кожну "закладку" фігурант фотографував, позначав геолокацію і передавав дані спільнику, який постачав психотропи та отримував гроші від покупців.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 242 240 грн, якою він не скористався.

Поліцейські продовжують встановлювати канал надходження психотропів до чоловіка та повне коло осіб, причетних до злочинної схеми.

Нагадаємо, на Тернопільщині правоохоронці викрили наркоторговців, у яких вилучили понад 25 кілограмів канабісу на суму понад 9 млн грн. Чоловіку та його спільниці повідомлено про підозру.