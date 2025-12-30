13:04  30 грудня
2025 рік в Україні завершиться морозною та сніжною погодою
09:44  30 грудня
П'ятеро українців загинули в ДТП у Польщі: усі подробиці
08:38  30 грудня
Родинний конфлікт на Рівненщині закінчився смертю: у хід пішло поліно
30 грудня 2025, 11:52

"Закладки" з PVP по всьому місту: на Одещині поліція накрила наркосхему

30 грудня 2025, 11:52
Фото: Національна поліція
Поліцейські викрили 37-річного жителя Болграда, який займався незаконним обігом особливо небезпечної психотропної речовини PVP

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловіка затримали, коли він розкладав "закладки" на одній із вулиць міста.

Під час обшуків у нього вилучили три згортки PVP, що підтвердив експрес-тест, а ще 20 згортків були знайдені у схованках, підготовлених для клієнтів.

Кожну "закладку" фігурант фотографував, позначав геолокацію і передавав дані спільнику, який постачав психотропи та отримував гроші від покупців.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 242 240 грн, якою він не скористався.

Поліцейські продовжують встановлювати канал надходження психотропів до чоловіка та повне коло осіб, причетних до злочинної схеми.

Нагадаємо, на Тернопільщині правоохоронці викрили наркоторговців, у яких вилучили понад 25 кілограмів канабісу на суму понад 9 млн грн. Чоловіку та його спільниці повідомлено про підозру.

Одеська область психотроп наркотики закладки поліція наркобізнес
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
07 серпня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
