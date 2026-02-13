20:50  13 февраля
13 февраля 2026, 22:40

На Буковине получил подозрение мужчина, похитивший 13-летнюю девочку:

13 февраля 2026, 22:40
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители обнаружили 13-летнюю девочку. которую искали на Буковине и вернули ее к родным. Теперь сообщили о подозрении мужчине, который похитил ребенка

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, 37-летний мужчина заманил девочку в авто, пообещав просто подвезти ее. Однако затем он вывез ее в один из населенных пунктов в Черновицком районе. Там, в доме родственников, где временно никто не проживает, он удерживал ребенка против его воли.

Также полицейские выяснили, что в автомобиле мужчина угнал телефон и личные вещи девочки и выбросил из машины.

Сотрудники следственного управления полиции Буковины при процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении двух уголовных правонарушений.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Также полиция уже обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения - содержания под стражей, без возможности внесения залога.

Следует отметить, что ч. 3 ст. 146 УК Украины наказывает за похищение/лишение свободы организованной группой или с тяжелыми последствиями (5–10 лет лишения свободы). ч. 4 ст. 185 УК Украины предусматривает ответственность за кражу в условиях военного положения, наказуемого 5–8 годами лишения свободы. Совокупность этих статей влечет суровое наказание.

Напомним, 10 февраля на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что 13-летняя жительница областного центра не вернулась домой из учебного заведения. Впоследствии правоохранители установили местонахождение девушки и задержали похитившего ее мужчину в процессуальном порядке.

дети Черновицкая область полиция
13 февраля 2026
07 августа 2025
