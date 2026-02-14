Фото из открытых источников

Депутат Жан Беленюк остался без отопления в квартире. Как оказалось, в его доме в Печерском районе Киева произошла авария

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Как пояснил Жан Беленюк, в его доме начали лопаться трубы. Отопление отключили, а ремонт можно произвести только после завершения сезона.

"У меня дом старый, неидеальная система отопления, она непригодна в этом сезоне для обновления", - говорит депутат.

По его словам, в его квартире очень холодно. Поэтому сейчас он временно уехал за город. Теперь депутат живет у мамы в частном доме.

Напомним, ранее актриса Елена Кравец рассказывала, что в их доме исчезновение электричества означает отсутствие тепла и воды. По словам артистки, она накрывала детей тремя одеялами.