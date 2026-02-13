Во Львове задержали мужчину, которого ищет Интерпол

Фото: Нацполиция

Во Львове стражи порядка задержали мужчину, который был в международном розыске. Выяснилось, что это гражданин Азербайджана

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

27-летний иностранец был уличен в хулиганстве на территории Азербайджана. Чтобы избежать наказания, он решил бежать в Украину. Здесь он скрывался от правоохранительных пахот, из-за чего его внесли в базу данных Интерпола.

"12 февраля работники Управления миграционной полиции совместно с работниками сектора международного полицейского сотрудничества полиции Львовщины установили местонахождение злоумышленника и задержали его в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

В настоящее время иностранца поместили в изолятор. В ближайшее время его экстрадируют в государство-инициатор розыска.

Напомним, ранее в Харькове мужчина напал с ножом на работников ТЦК и СП во время проверки документов. Военнослужащие получили ранения головы и туловища. Злоумышленник был задержан.