26 декабря 2025, 14:43

Смертельное ДТП в Ивано-Франковской области: погиб водитель электроскутера

26 декабря 2025, 14:43
Фото: Национальная полиция
В четверг, 25 декабря, на автодороге Н-09 между селами Конюшки и Бабухов в Рогатинской общине произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В результате столкновения электроскутера и автомобиля Mitsubishi Pajero погиб водитель скутера.

По данным полиции, водитель легковушки, 1987 года рождения, житель Рогатина, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на скутер, которым управлял мужчина 1979 года, житель Бурштына.

В результате аварии пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля был трезв.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киевской области Nissan влетел в Audi. Авария произошла на 52 километре автодороги сообщением Киев-Одесса вблизи города Белая Церковь. В результате ДТП пострадали 64-летняя и 68-летний пассажиры Audi и водитель Nissan. Их госпитализировали медики.

Ивано-Франковская область ДТП смертельное ДТП скутер полиция
23 декабря 2025
07 августа 2025
