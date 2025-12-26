Смертельное ДТП в Ивано-Франковской области: погиб водитель электроскутера

Фото: Национальная полиция

В четверг, 25 декабря, на автодороге Н-09 между селами Конюшки и Бабухов в Рогатинской общине произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В результате столкновения электроскутера и автомобиля Mitsubishi Pajero погиб водитель скутера.

По данным полиции, водитель легковушки, 1987 года рождения, житель Рогатина, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на скутер, которым управлял мужчина 1979 года, житель Бурштына.

В результате аварии пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля был трезв.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

