В Киеве иностранцы угрожали мужчине гранатой, чтобы забрать его деньги
В Киеве судили двух иностранцев. Они с гранатой угрожали мужчине
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Это произошло на одной из улиц Днепровского района столицы. Там иностранцы подошли к 34-летнему киевлянину и заставили его перечислить им 5 тысяч гривен, угрожая гранатой.
"Оперативщики быстро установили нападающих — ими оказались двое иностранцев, в возрасте 34 и 41 лет, которые уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а одно из них находилось в международном розыске", - сообщили в полиции.
Суд назначил им наказание в виде восьми лет заключения.
Напомним, ранее в Киеве двое мужчин заставляли таксиста возить их бесплатно, угрожая пистолетом. Теперь им будет угрожать тюрьма.
23 декабря 2025
