В Киеве иностранцы угрожали мужчине гранатой, чтобы забрать его деньги

Фото: Нацполиция

В Киеве судили двух иностранцев. Они с гранатой угрожали мужчине

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Это произошло на одной из улиц Днепровского района столицы. Там иностранцы подошли к 34-летнему киевлянину и заставили его перечислить им 5 тысяч гривен, угрожая гранатой.

"Оперативщики быстро установили нападающих — ими оказались двое иностранцев, в возрасте 34 и 41 лет, которые уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а одно из них находилось в международном розыске", - сообщили в полиции.

Суд назначил им наказание в виде восьми лет заключения.

