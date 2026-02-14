20:50  13 февраля
Как будут выключать свет 14 февраля
20:05  13 февраля
Во Львове задержали мужчину, которого ищет Интерпол
17:09  13 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
14 февраля 2026, 01:35

Звезда Дизель-щоу Евгений Сморыгин признался, почему расстался с первой женой-россиянкой

14 февраля 2026, 01:35
Звезда "Дизель Студио", актер и юморист Евгений Сморыгин вспомнил свой первый брак с россиянкой и как жена бросила его из-за переезда в Киев. Эти отношения продолжались три года

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Актер вспоминает, что развелся с первой женой он не на положительной ноте. Его жена была из Москвы, а его пригласили ехать в Киев. По предложению переехать в Украину она отказала, и заявила, что разлюбила его.

"Я переехал в Киев. У меня был период такой, нехороший, скажем так. Я бы не хотел пережить то, что я переживал в тот период. Это когда у тебя просто горе. Во сне ты видишь, как вы счастливы, а потом просыпаешься, и у тебя горе до вечера. Скорее всего, это была такая большая зависимость.

Напомним, что сейчас актер Евгений Сморыгин живет в Киеве. Он женат на любимой Лидии. Вместе они воспитывают троих детей – Алексея, Елизавета и Александра.

"Люди, не ведитесь": актер Тарас Цымбалюк предупредил, что делают аферисты от его имени
13 февраля 2026, 01:35
Певица Алина Грозу рассекретила пол первенца: кто родится у артистки
13 февраля 2026, 00:55
Певица Надя Дорофеева переносит концерты из-за состояния здоровья
11 февраля 2026, 01:35
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
Звезда Холостяка Анастасия Половинкина рассекретила свой роман с известным певцом
14 февраля 2026, 00:55
Певица Алина Гросу призналась, почему скрывала пол ребенка от Ирины Билык
14 февраля 2026, 00:35
До 400 гривен за цветок и дороже: сколько в Киеве стоят букеты на День влюбленных
13 февраля 2026, 23:55
Мама последний раз видела их еще младенцами: из оккупированной Херсонщины спасли еще одну группу детей
13 февраля 2026, 23:35
Зеленский назвал самый большой компромисс, на который может пойти Украина в переговорах с РФ
13 февраля 2026, 23:04
В Киевской области поезд насмерть сбил женщину
13 февраля 2026, 22:55
В Черниговской области женщина родила дома двойню
13 февраля 2026, 22:45
На Буковине получил подозрение мужчина, похитивший 13-летнюю девочку:
13 февраля 2026, 22:40
За год на укрытие в школах вытрачено более 4 миллиардов
13 февраля 2026, 22:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
