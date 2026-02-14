Звезда Дизель-щоу Евгений Сморыгин признался, почему расстался с первой женой-россиянкой

Фото из открытых источников

Звезда "Дизель Студио", актер и юморист Евгений Сморыгин вспомнил свой первый брак с россиянкой и как жена бросила его из-за переезда в Киев. Эти отношения продолжались три года

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Актер вспоминает, что развелся с первой женой он не на положительной ноте. Его жена была из Москвы, а его пригласили ехать в Киев. По предложению переехать в Украину она отказала, и заявила, что разлюбила его.

"Я переехал в Киев. У меня был период такой, нехороший, скажем так. Я бы не хотел пережить то, что я переживал в тот период. Это когда у тебя просто горе. Во сне ты видишь, как вы счастливы, а потом просыпаешься, и у тебя горе до вечера. Скорее всего, это была такая большая зависимость.

Напомним, что сейчас актер Евгений Сморыгин живет в Киеве. Он женат на любимой Лидии. Вместе они воспитывают троих детей – Алексея, Елизавета и Александра.