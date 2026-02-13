В Черниговской области женщина родила дома двойню
В Черниговской области женщина родила дома двойню. Одного мальчика приняли родные, другого – медики скорой помощи
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.
По словам заведующей акушерским обсервационным отделением роддома Юлии Черкас, вызов поступил 12 февраля около полудня, и на место выехала бригада Черниговской станции экстренной медицинской помощи. Ехать пришлось примерно 50 минут.
Как рассказала Юлия Черкасс, первого мальчика родственники приняли самостоятельно – он родился в 12:10. В 13:15, уже в присутствии медиков, родился второй младенец.
Пока женщина находится в стабильном состоянии, с младенцами тоже все хорошо.
Атаковали дронами и ракетой: россияне уничтожили агропредприятие в Черниговской области
