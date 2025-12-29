Иллюстративное фото: из открытых источников

Происшествие случилось на днях на одной из улиц Подольского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Киевлянин выгуливал собаку на проспекте Европейского Союза, когда вдруг к нему подбежал неизвестный мужчина, выхватил из рук мобильный телефон и скрылся.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что заявитель – 22-летний ветеран ВСУ и имеет протез ноги.

В ходе розыскных мероприятий правоохранители разыскали и задержали злоумышленника – им оказался 42-летний местный житель.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 186 УК Украины (грабеж, совершенный в условиях военного положения). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

