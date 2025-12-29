В Киеве задержали мужчину, ограбившего 22-летнего ветерана ВСУ на протезе
Происшествие случилось на днях на одной из улиц Подольского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Киевлянин выгуливал собаку на проспекте Европейского Союза, когда вдруг к нему подбежал неизвестный мужчина, выхватил из рук мобильный телефон и скрылся.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что заявитель – 22-летний ветеран ВСУ и имеет протез ноги.
В ходе розыскных мероприятий правоохранители разыскали и задержали злоумышленника – им оказался 42-летний местный житель.
Фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 186 УК Украины (грабеж, совершенный в условиях военного положения). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.
