09:58  29 декабря
На Закарпатье загорелась магистральная газовая труба
09:25  29 декабря
На Львовщине столкнулись два автомобиля: есть пострадавший
08:57  29 декабря
На Киевском водохранилище два рыбака провалились под лед
29 декабря 2025, 08:23

В Киеве задержали мужчину, ограбившего 22-летнего ветерана ВСУ на протезе

29 декабря 2025, 08:23
Иллюстративное фото: из открытых источников
Происшествие случилось на днях на одной из улиц Подольского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Киевлянин выгуливал собаку на проспекте Европейского Союза, когда вдруг к нему подбежал неизвестный мужчина, выхватил из рук мобильный телефон и скрылся.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что заявитель – 22-летний ветеран ВСУ и имеет протез ноги.

В ходе розыскных мероприятий правоохранители разыскали и задержали злоумышленника – им оказался 42-летний местный житель.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 186 УК Украины (грабеж, совершенный в условиях военного положения). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Киеве задержан мужчина, ограбивший ветерана ВСУ на протезе

Напомним, ранее в Киеве 20-летний парень, угрожая пистолетом, пытался ограбить кафе. Правоохранители задержали фигуранта, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения фигуранта.

29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Избиение подростка в винницком ТЦ: еще двум парням объявили подозрение
29 декабря 2025, 11:14
На Закарпатье произошел масштабный пожар: горел ресторан
29 декабря 2025, 11:00
Конфликт во время застолья во Львове: женщина ранила сожителя ножом
29 декабря 2025, 10:51
Нелегальная продажа электронных сигарет в Одесской области: суд объявил приговор
29 декабря 2025, 10:43
Продавали через интернет: на Хмельнитчине разоблачили дельцов, которые занимались контрабандой лекарств
29 декабря 2025, 10:30
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
29 декабря 2025, 10:24
В Одессе задержали мужчину, который ранил ножом военного ТЦК
29 декабря 2025, 10:15
На Закарпатье загорелась магистральная газовая труба
29 декабря 2025, 09:58
В Киеве ночью легковушка врезалась в опору билборда: погиб пассажир, пострадавшие в тяжелом состоянии
29 декабря 2025, 09:49
Вышгород на Киевщине без света уже третьи сутки: нет воды и отопления
29 декабря 2025, 09:47
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
