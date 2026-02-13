Мама последний раз видела их еще младенцами: из оккупированной Херсонщины спасли еще одну группу детей

Фото из открытых источников

Еще трое детей были возвращены на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированной Херсонщины и АР Крым. Среди них два мальчика и девочка в возрасте от 4 до 7 лет.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина, в рамках инициативы Bring Kids Back UA вернули еще одну группу детей по оккупации. Среди них семилетний мальчик, который находился в Херсонском доме ребенка, откуда его депортировали россияне во время оккупации города. Все время его мать сражалась за его возвращение.

Похожая история у четырехлетнего мальчика и его шестилетней сестры. Их также похитили оккупанты. Они не виделись с мамой четыре года. Фактически женщина видела их еще младенцами.

"В настоящее время дети находятся в безопасности и получают необходимую помощь, находясь вместе со своими родителями", - говорит председатель ОВА.

Напомним, ранее Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий . Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.