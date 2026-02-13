20:50  13 февраля
Как будут выключать свет 14 февраля
20:05  13 февраля
Во Львове задержали мужчину, которого ищет Интерпол
17:09  13 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2026, 23:35

Мама последний раз видела их еще младенцами: из оккупированной Херсонщины спасли еще одну группу детей

13 февраля 2026, 23:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Еще трое детей были возвращены на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированной Херсонщины и АР Крым. Среди них два мальчика и девочка в возрасте от 4 до 7 лет.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина, в рамках инициативы Bring Kids Back UA вернули еще одну группу детей по оккупации. Среди них семилетний мальчик, который находился в Херсонском доме ребенка, откуда его депортировали россияне во время оккупации города. Все время его мать сражалась за его возвращение.

Похожая история у четырехлетнего мальчика и его шестилетней сестры. Их также похитили оккупанты. Они не виделись с мамой четыре года. Фактически женщина видела их еще младенцами.

"В настоящее время дети находятся в безопасности и получают необходимую помощь, находясь вместе со своими родителями", - говорит председатель ОВА.

Напомним, ранее Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий . Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
дети Херсонская область оккупация
На Буковине получил подозрение мужчина, похитивший 13-летнюю девочку:
13 февраля 2026, 22:40
В Киеве мужчина продал метадон подростку – несовершеннолетний умер от передозировки
13 февраля 2026, 21:45
Били, унижали и морили 11 детей голодом: на Днепропетровщине будут судить родителей-воспитателей
13 февраля 2026, 12:24
Все новости »
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
До 400 гривен за цветок и дороже: сколько в Киеве стоят букеты на День влюбленных
13 февраля 2026, 23:55
Зеленский назвал самый большой компромисс, на который может пойти Украина в переговорах с РФ
13 февраля 2026, 23:04
В Киевской области поезд насмерть сбил женщину
13 февраля 2026, 22:55
В Черниговской области женщина родила дома двойню
13 февраля 2026, 22:45
На Буковине получил подозрение мужчина, похитивший 13-летнюю девочку:
13 февраля 2026, 22:40
За год на укрытие в школах вытрачено более 4 миллиардов
13 февраля 2026, 22:28
В Харькове мужчина развращал 4-летнюю падчерицу
13 февраля 2026, 22:15
В "Киевтеплоэнерго" пришли с обысками
13 февраля 2026, 21:58
В Киеве мужчина продал метадон подростку – несовершеннолетний умер от передозировки
13 февраля 2026, 21:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »