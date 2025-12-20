13:59  20 грудня
Росія знову атакувала Одесу, є влучання у порту
12:00  20 грудня
СБУ атакувала російський військовий аеродром у Криму і уразила два літаки Су-27
09:11  20 грудня
Миколаївська область частково залишилась без світла через ворожу атаку
20 грудня 2025, 13:59

Росія знову атакувала Одесу, є влучання у порту

20 грудня 2025, 13:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ворог знову вдарив по порту в Одесі. Є влучання у резервуари

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

"Ворог цілеспрямовано нищить логістичну інфраструктуру Одещини та тероризує цивільних, намагаючись перервати сполучення Півдня України. Попри постійні удари, в області триває робота з ліквідації наслідків масованих атак", – написав він у Телеграмі.

За словами Кулеби, станом на зараз кількість загиблих, на жаль, зросла до восьми, близько 30 людей зазнали поранень. Обстріли не припиняються.

Після восьмої ранку зафіксували чергову атаку по порту Південний – є влучання в резервуари.

На місцях працюють медичні, рятувальні, піротехнічні служби, задіяні всі необхідні аварійні бригади. Попри постійні ризики працівники портів продовжують роботу, підтримуючи безперервність морської логістики.

Нагадаємо, у Кабміні відреагували на масовані атаки РФ по Одеській області. Відповідальним в Уряді за координацію дій в регіонів призначено віце-прем’єр-міністра Олексія Кулебу.

