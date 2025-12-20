РФ атаковала Одесщину новейшими "Шахедами"
Россияне начали атаковать Украину новой модификацией "Шахедов". Новые беспилотные с оптикой заметили в Одесской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на INSIDER UA.
При осмотре одного из взбитых дронов в носовой части была обнаружена камера, конструктивно интегрированная в корпус.
Она представлена поворотным стабилизированным блоком, который, кроме дневного, имеет тепловизионный канал.
Это означает, что россияне могут видеть и выбирать цели для атаки в режиме онлайн.
Как сообщалось, ночью 20 декабря РФ атаковала энергетические объекты Украины в четырех областях. Поэтому во всех регионах применяются графики отключений света.
Спасатели показали последствия вечерней атаки РФ на ОдесщинуВсе новости »
20 декабря 2025, 08:59В Кабмине отреагировали на массированные атаки РФ по Одесской области
20 декабря 2025, 08:34Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесщины, есть погибшие и раненые
19 декабря 2025, 22:57
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Стало известно, во сколько обойдутся выборы в Украине во время войны
20 декабря 2025, 14:23Россия снова атаковала Одессу, есть попадания в порту
20 декабря 2025, 13:59Ночью РФ атаковала энергетические объекты Украины в четырех областях, во всех регионах применяются графики отключений света
20 декабря 2025, 13:07Президент Польши Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской трагедии
20 декабря 2025, 12:53"Слуги народа" получали конверты с деньгами в офисе известного нардепа, – СМИ
20 декабря 2025, 12:27СБУ атаковала российский военный аэродром в Крыму и поразила два самолета Су-27
20 декабря 2025, 12:00В США заявили, что Путин намерен захватить всю Украину и часть Европы
20 декабря 2025, 10:59Украинские спецназовцы поразили буровую платформу и военный корабль россиян в Каспийском море
20 декабря 2025, 10:35Россияне ночью атаковали Украину "Искандерами" и дронами
20 декабря 2025, 09:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все блоги »