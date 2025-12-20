13:59  20 декабря
Россия снова атаковала Одессу, есть попадания в порту
12:00  20 декабря
СБУ атаковала российский военный аэродром в Крыму и поразила два самолета Су-27
09:11  20 декабря
Николаевская область частично осталась без света из-за вражеской атаки
UA | RU
UA | RU
20 декабря 2025, 13:25

РФ атаковала Одесщину новейшими "Шахедами"

20 декабря 2025, 13:25
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Россияне начали атаковать Украину новой модификацией "Шахедов". Новые беспилотные с оптикой заметили в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на INSIDER UA.

При осмотре одного из взбитых дронов в носовой части была обнаружена камера, конструктивно интегрированная в корпус.

Она представлена ​​поворотным стабилизированным блоком, который, кроме дневного, имеет тепловизионный канал.

Это означает, что россияне могут видеть и выбирать цели для атаки в режиме онлайн.

Как сообщалось, ночью 20 декабря РФ атаковала энергетические объекты Украины в четырех областях. Поэтому во всех регионах применяются графики отключений света.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шахед видео атака РФ Одесская область
Спасатели показали последствия вечерней атаки РФ на Одесщину
20 декабря 2025, 08:59
В Кабмине отреагировали на массированные атаки РФ по Одесской области
20 декабря 2025, 08:34
Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесщины, есть погибшие и раненые
19 декабря 2025, 22:57
Все новости »
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Стало известно, во сколько обойдутся выборы в Украине во время войны
20 декабря 2025, 14:23
Россия снова атаковала Одессу, есть попадания в порту
20 декабря 2025, 13:59
Ночью РФ атаковала энергетические объекты Украины в четырех областях, во всех регионах применяются графики отключений света
20 декабря 2025, 13:07
Президент Польши Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской трагедии
20 декабря 2025, 12:53
"Слуги народа" получали конверты с деньгами в офисе известного нардепа, – СМИ
20 декабря 2025, 12:27
СБУ атаковала российский военный аэродром в Крыму и поразила два самолета Су-27
20 декабря 2025, 12:00
В США заявили, что Путин намерен захватить всю Украину и часть Европы
20 декабря 2025, 10:59
Украинские спецназовцы поразили буровую платформу и военный корабль россиян в Каспийском море
20 декабря 2025, 10:35
Россияне ночью атаковали Украину "Искандерами" и дронами
20 декабря 2025, 09:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Сергей Фурса
Мария Берлинская
Юрий Касьянов
Все блоги »