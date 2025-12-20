РФ атаковала Одесщину новейшими "Шахедами"

иллюстративное фото: из открытых источников

Россияне начали атаковать Украину новой модификацией "Шахедов". Новые беспилотные с оптикой заметили в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на INSIDER UA.

При осмотре одного из взбитых дронов в носовой части была обнаружена камера, конструктивно интегрированная в корпус.

Она представлена ​​поворотным стабилизированным блоком, который, кроме дневного, имеет тепловизионный канал.

Это означает, что россияне могут видеть и выбирать цели для атаки в режиме онлайн.

Как сообщалось, ночью 20 декабря РФ атаковала энергетические объекты Украины в четырех областях. Поэтому во всех регионах применяются графики отключений света.