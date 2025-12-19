Движение по дорогам в Одесской области ограничено: какие альтернативные маршруты

иллюстративное фото: из открытых источников

В Одесской области затруднено движение транспорта в ряд пунктов пропуска на украинско-молдовской границе, в частности, приостановлено движение по трассе Одесса-Рени, из-за российских атак

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

В ведомстве отметили, что доезд усложнен в следующие пункты пропуска:

"Паланка - Маяки - Удобное"

"Рени - Джурджулешты"

"Табак - Мирное"

"Виноградовка - Вулканешты"

"Староказаче - Тудора"

"Новые Трояне - Чадыр Лунга"

"Орловка - Исакча"

"Долинское"

"Железнодорожное"

"Лесное"

"Августовское"

"Малоярославец"

Украинцев призвали отдать предпочтение пунктам пропуска в Винницкой области, а также "Мамалыгу" и "Сокиряны" на Буковине.

Как сообщалось, в пятницу, 19 декабря, на дороге Одесса-Рени ограничили движение транспорта из-за российской атаки. Об этом сообщили в Одесской ОВА.