15:54  19 декабря
На дороге Одесса-Рени ограничили движение транспорта из-за российской атаки
09:26  19 декабря
Фейковый полицейский из соцсетей: киевлянина оштрафовали на 34 000 грн
08:25  19 декабря
Во Львовской области десятиклассник принес в школу пневматический пистолет
UA | RU
UA | RU
19 декабря 2025, 17:34

Движение по дорогам в Одесской области ограничено: какие альтернативные маршруты

19 декабря 2025, 17:34
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Одесской области затруднено движение транспорта в ряд пунктов пропуска на украинско-молдовской границе, в частности, приостановлено движение по трассе Одесса-Рени, из-за российских атак

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

В ведомстве отметили, что доезд усложнен в следующие пункты пропуска:

  • "Паланка - Маяки - Удобное"
  • "Рени - Джурджулешты"
  • "Табак - Мирное"
  • "Виноградовка - Вулканешты"
  • "Староказаче - Тудора"
  • "Новые Трояне - Чадыр Лунга"
  • "Орловка - Исакча"
  • "Долинское"
  • "Железнодорожное"
  • "Лесное"
  • "Августовское"
  • "Малоярославец"

Украинцев призвали отдать предпочтение пунктам пропуска в Винницкой области, а также "Мамалыгу" и "Сокиряны" на Буковине.

Как сообщалось, в пятницу, 19 декабря, на дороге Одесса-Рени ограничили движение транспорта из-за российской атаки. Об этом сообщили в Одесской ОВА.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Одесская область атака ограничение движения ГПСУ дорога
РФ снова атаковала мост на Одесщине
19 декабря 2025, 13:36
В Одесской области после ночной атаки РФ вспыхнул пожар на энергообъекте
19 декабря 2025, 08:52
Вражеский удар по Одессе: часть города осталась без света, тепла и воды
19 декабря 2025, 07:05
Все новости »
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Четыре района Днепропетровщины пострадали от обстрелов дронами и артиллерией
19 декабря 2025, 18:44
В США приговорили экстрадированного из Украины Крейга Лэнга к двум пожизненным срокам
19 декабря 2025, 18:30
Против Миндича открыли дело за государственную измену: детали расследования
19 декабря 2025, 18:05
Не имели больницы и учились тайно: из оккупированной Херсонщины спасли еще группу детей
19 декабря 2025, 17:55
СБУ разоблачила агентов РФ, следивших за аэродромами на западе Украины
19 декабря 2025, 17:35
В Полтаве и других городах начали появляться надписи с призывом к физическому насилию над теми, кто избегает мобилизации
19 декабря 2025, 16:53
На Прикарпатье неизвестные травили собак: животные были в конвульсиях
19 декабря 2025, 16:25
На дороге Одесса-Рени ограничили движение транспорта из-за российской атаки
19 декабря 2025, 15:54
В Житомирской области в теракте погиб человек: будут судить организатора
19 декабря 2025, 15:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Сергей Фурса
Мария Берлинская
Юрий Касьянов
Все блоги »