Движение по дорогам в Одесской области ограничено: какие альтернативные маршруты
В Одесской области затруднено движение транспорта в ряд пунктов пропуска на украинско-молдовской границе, в частности, приостановлено движение по трассе Одесса-Рени, из-за российских атак
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
В ведомстве отметили, что доезд усложнен в следующие пункты пропуска:
- "Паланка - Маяки - Удобное"
- "Рени - Джурджулешты"
- "Табак - Мирное"
- "Виноградовка - Вулканешты"
- "Староказаче - Тудора"
- "Новые Трояне - Чадыр Лунга"
- "Орловка - Исакча"
- "Долинское"
- "Железнодорожное"
- "Лесное"
- "Августовское"
- "Малоярославец"
Украинцев призвали отдать предпочтение пунктам пропуска в Винницкой области, а также "Мамалыгу" и "Сокиряны" на Буковине.
Как сообщалось, в пятницу, 19 декабря, на дороге Одесса-Рени ограничили движение транспорта из-за российской атаки. Об этом сообщили в Одесской ОВА.
