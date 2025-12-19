Рух дорогами в Одеській області обмежений: які альтернативні маршрути
На Одещині ускладнено рух транспорту до низки пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні, зокрема, призупинено рух трасою Одеса-Рені, через російські атаки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну прикордонну службу України.
У відомстві зазначили, що доїзд ускладнено до наступних пунктів пропуску:
- "Паланка - Маяки - Удобне"
- "Рені - Джурджулешти"
- "Табаки - Мирне"
- "Виноградівка - Вулканешти"
- "Старокозаче - Тудора"
- "Нові Трояни - Чадир Лунга"
- "Орлівка - Ісакча"
- "Долинське"
- "Залізничне"
- "Лісне"
- "Серпневе"
- "Малоярославець"
Українців закликали віддати перевагу пунктам пропуску у Вінницькій області, а також "Мамалига" і "Сокиряни" на Буковині.
Як повідомлялось, у п’ятницю, 19 грудня, на дорозі Одеса-Рені обмежили рух транспорту через російську атаку. Про це повідомили в Одеській ОВА.
