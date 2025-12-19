Рух дорогами в Одеській області обмежений: які альтернативні маршрути

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Одещині ускладнено рух транспорту до низки пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні, зокрема, призупинено рух трасою Одеса-Рені, через російські атаки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну прикордонну службу України.

У відомстві зазначили, що доїзд ускладнено до наступних пунктів пропуску:

"Паланка - Маяки - Удобне"

"Рені - Джурджулешти"

"Табаки - Мирне"

"Виноградівка - Вулканешти"

"Старокозаче - Тудора"

"Нові Трояни - Чадир Лунга"

"Орлівка - Ісакча"

"Долинське"

"Залізничне"

"Лісне"

"Серпневе"

"Малоярославець"

Українців закликали віддати перевагу пунктам пропуску у Вінницькій області, а також "Мамалига" і "Сокиряни" на Буковині.

Як повідомлялось, у п’ятницю, 19 грудня, на дорозі Одеса-Рені обмежили рух транспорту через російську атаку. Про це повідомили в Одеській ОВА.