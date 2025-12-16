РФ знову атакувала Одещину дронами
Росіяни 16 грудня знову атакували південь Одеської області ударними безпілотниками
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджено об’єкти цивільного і транспортного призначення.
Наразі на місцях працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки удару.
Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини російських військ проти мирного населення Одещини.
Як повідомлялось, енергетики повернули світло 185 тисячам сімей на Одещині після обстрілів РФ. Попри це ситуація з електропостачанням залишається складною.
