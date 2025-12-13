Одна из самых массированных атак на Одесщину: повреждены энергообъекты и дома, есть пострадавшие

Фото: ГСЧС

Российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

"Одещина переживает одну из самых массированных воздушных атак врага. В течение ночи есть повреждения объектов гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры", – говорится в сообщении главы ОВА.

Повреждены дома, гражданские и пожарные автомобили, административные здания и объекты энергетики.

"Всю ночь огнеборцы ликвидировали пожары, возникшие в результате попаданий. Несмотря на постоянные воздушные тревоги, спасатели обуздали масштабное возгорание гражданского судна", - отметили в ГСЧС.

Также произошло возгорание на объектах энергетической инфраструктуры, складских помещений с текстильной продукцией.

Для ликвидации последствий вражеских обстрелов привлечены более 100 пожарных.

В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением.

По предварительной информации, пострадали четыре человека. Информации о погибших нет.

Правоохранители фиксируют последствия вражеской атаки.

Напомним, 12 декабря россияне ударили по Константиновке и Дружковке в Донецкой области. Два человека погибли, семеро получили ранения.